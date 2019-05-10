В городе Шпремберг на востоке Германии в ночь на 9 мая осквернен неизвестными советский мемориал. По данным полиции, там были разрисованы краской 57 плит на могилах погибших советских воинов и нарисованы четыре свастики размером около полутора метров каждая.

В городе Шпремберг на востоке Германии в ночь на 9 мая осквернен неизвестными советский мемориал. По данным полиции, там были разрисованы краской 57 плит на могилах погибших советских воинов и нарисованы четыре свастики размером около полутора метров каждая.Следы вандалов обнаружил местный житель. Германские правоохранители возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.По словам бургомистра города Кристины Хернтир, действия злоумышленников — "оскорбление всех жертв и их близких", передает ТАСС. Ранее к мемориалу были возложены венки и цветы по случаю Дня Победы.Ущерб от действий вандалов власти Шпремберга (федеральная земля Бранденбург) оценивают в несколько тысяч евро. Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве России в ФРГ, которые уже выехали в Шпремберг. Как рассказали в российской дипмиссии, местные власти уже приступили к очистке и восстановлению кладбища.До этого, 4 мая, был осквернен монумент "Скорбящая мать" в Берлине: вандалы облили его машинным маслом.