11 мая температура воздуха поднимется до +30 градусов

11 мая температура воздуха поднимется до +30 градусовАномально жаркая погода ожидается в Костромской области 11 мая, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В субботу температура воздуха может подняться до +30 градусов. Местами гроза с порывами ветра до 17 м/с.ГУ МЧС России по Костромской области рекомендует носить легкую, светлую одежду из натуральных тканей, не находится на улице долгое время. Также в жару повышается риск возникновения пожаров, жителей региона просят соблюдать правила безопасности.