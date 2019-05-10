Под Курганом сотни пожарных тушат огонь в богатой лесами северо-западной части области, задействована авиация. В Кетовском районе эвакуировано почти две тысячи человек.

Под Курганом сегодня сотни пожарных тушат огонь в богатой лесами северо-западной части области, задействована авиация — самолет ИЛ-76, амфибия БЕ-2000 и вертолет МИ-8 сбросили более двухсот тонн воды.В Кетовском районе эвакуировано почти две тысячи человек. Беженцы разместились у родственников и в детских лагерях. К настоящему времени прямая угроза селу Иковка, по сообщению пресс-службы МЧС по Курганской области, практически ликвидирована, и люди скоро смогут вернуться в свои дома.В Кетовском и Юргамышском районах сохраняется высокий уровень задымления. От смога страдают и жители областного центра — во всем Кургане ощущается запах гари.Сейчас с лесными пожарами борются более трехсот сотрудников МЧС, задействовано около ста единиц наземной техники.