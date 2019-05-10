В 10 часов утра на Красной площади в Москве начался парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под песню Священная война на Красную площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

В 10 часов утра на Красной площади в Москве начался парад, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под песню "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.За Парадом наблюдают Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства и парламента. Перед началом Парада президент кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздникомТоржественным маршем по брусчатке Красной площади сегодня промаршируют представители всех видов и родов войск, проедет новейшая техника. В небе над столицей свое мастерство продемонстрируют экипажи десятков вертолетов, транспортных и боевых самолетов.Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт 33Live.RuRu.9 мая Россия ежегодно отмечает День Победы — в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.