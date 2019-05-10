В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщили в ГИБДД, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. В этот момент журналист ехал на мотоцикле по центру Москвы, в районе улицы Земляной вал.

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла."Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", — сообщил источник агентства в медицинских кругах.Информацию о смерти Доренко подтвердил РИА Новости главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".