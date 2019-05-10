После получения сообщения о выстреле, прогремевшем в мечети Семь королей лондонского района Илфорд, сотрудники полиции британской столицы прибыли на место происшествия.

После получения сообщения о выстреле, прогремевшем в мечети "Семь королей" лондонского района Илфорд, сотрудники полиции британской столицы прибыли на место происшествия.В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. В течение ночи на улице Хай-роуд, на которой расположена мечеть, сохранится значительное присутствие полиции. По данным СМИ, после инцидента мечеть была закрыта для посещения верующими.