На севере сирийской провинции Хама бойцы правительственных войск освободили три населенных пункта - Калаат-Мадик, Туэйна и Эль-Каракат, - служившие форпостами бандформирований.

На севере сирийской провинции Хама бойцы правительственных войск освободили три населенных пункта — Калаат-Мадик, Туэйна и Эль-Каракат, — служившие форпостами бандформирований.Одновременно на юге провинции Идлиб войска готовятся к наступлению на город Хан-Шейхун, расположенный в 15 километрах от ранее освобожденного от воюющих на стороне террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) банд экстремистской группировки "Джейш аль-Изза" поселка Кфар-Набуда, передает ТАСС. В настоящее время артиллерия сирийский правительственных войск наносит удары по позициям на подступах к этому крупному форпосту бандформирований. В случае, если Хан-Шейхун удастся взять, это позволит восстановить перекрыто вооруженной оппозицией в 2012 году движение по автостраде Хама-Алеппо.