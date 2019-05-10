Маркаданов Михаил Павлович в годы Великой Отечественной войны был наводчиком противотанковых ружий.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2019-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-vospominaniyami-o-dedushke-delitsya-kapitan-vnutrennej-sluzhby-olga-baraboshkina-iz-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В рамках акции Я помню. Я горжусь. Служу России! воспоминаниями о дедушке делится капитан внутренней службы Ольга Барабошкина из Владимирской области</a> - Маркаданов Михаил Павлович в годы Великой Отечественной войны был наводчиком противотанковых ружий.
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2019-v-ramkax-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-vospominaniyami-o-dedushke-delitsya-kapitan-vnutrennej-sluzhby-olga-baraboshkina-iz-vladimirskoj-oblasti.html]В рамках акции Я помню. Я горжусь. Служу России! воспоминаниями о дедушке делится капитан внутренней службы Ольга Барабошкина из Владимирской области[/url] - Маркаданов Михаил Павлович в годы Великой Отечественной войны был наводчиком противотанковых ружий.