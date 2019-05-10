Ведущего BBC Дэнни Бейкера уволили за пост в Twitter, в котором новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл изображен в виде шимпанзе. В тот же день ведущий удалил пост и извинился за твит, назвав его глупым и бездумным.

Ведущего BBC Дэнни Бейкера уволили за пост в Twitter, в котором новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл изображен в виде шимпанзе. Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети.8 мая ведущий радиостанции BBC Radio 5 Live опубликовал на странице в Twitter черно-белую фотографию. На ней изображалась пара, держащая за руку шимпанзе в человеческой одежде. Пост Дэнни Бейкер сопроводил следующей подписью: "Королевский младенец покидает больницу".В тот же день ведущий удалил пост и извинился за твит, назвав его "глупым и бездумным". Но это не избавило Бейкера от критики, поскольку читатели посчитали снимок за издевательство над афроамериканскими корнями Меган Маркл.Немного позже ведущий раскритиковал свое увольнение. По его словам, с ним разговаривали так, словно его "дурацкий пост" был написан всерьез.В свою очередь новостная корпорация подтвердила факт увольнения Бейкера. Пресс-секретарь BBC заявила, что их сотрудник допустил серьезную ошибку в суждении, которая идет вразрез с ценностями радиостанции. В то же время в корпорации отметили, что Дэнни хороший ведущий, но он больше не будет вести еженедельную программу на BBC.8 мая принц Гарри и Меган Маркл устроили фотосессию, в которой впервые показали новорожденного сына. Также чуть позже они опубликовали в своем Instagram пост, в котором рассказали о том, как назвали малыша. Имя седьмого претендента на британский трон – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.