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<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2019-vid-putina-v-den-pobedy-vzbesil-zlobnyx-ukraincev.html" target="_blank">Вид Путина в День Победы взбесил злобных украинцев</a> - Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвал Парад Победы на Красной площади.