Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего подростка в Калининградской области и скрывшегося с места ДТП. Пытаясь скрыть улики, мужчина распилил свой фургон.

Полицейские задержали водителя, насмерть сбившего подростка в Калининградской области и скрывшегося с места ДТП.Инцидент произошел в ночь с 1 по 2 мая: 23-летний житель города Черняховск сбил 15-летнего подростка, испугался и скрылся.Тело жертвы ДТП было найдено к утру, и тогда поиском водителя, совершившего аварию, занялись оперативные составы сразу двух районов Калининградской области — Черняховского и Озерского. Полицейские опросили местных жителей, просмотрели большое количество видеозаписей и досмотрели десятки подозрительных автомобилей.Спустя неделю сотрудникам полиции удалось выйти на адрес беглеца после обнаружения микроавтобуса с разбитым лобовым стеклом и фарой от фургона Ford Transit.В частном гараже был найден распиленный фургон — таким образом его владелец, сбивший подростка, пытался скрыть улики.Сам беглец был обнаружен у своего друга. Выяснилось, что у него никогда не было водительских прав. Сбив подростка, мужчина сильно испугался, покинул место ДТП и в течение недели скрывался.В настоящее время нарушитель задержан. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.