Российский актер Максим Виторган объяснил, что вовсе не призывал отказаться от празднования Дня Победы, как сообщили некоторые СМИ. Накануне он написал в Instagram, что День Победы - праздник для тех, кто эту победу одержал, выжил, выстрадал, теряя родных и близких.

Российский актер Максим Виторган объяснил, что вовсе не призывал отказаться от празднования Дня Победы, как сообщили некоторые СМИ. Накануне он написал в Instagram, что День Победы — праздник для тех, кто эту победу одержал, выжил, выстрадал, теряя родных и близких.Этих людей уже почти не осталось, мало кому из них была обеспечена достойная старость, и для следующих поколений, по мнению Виторгана, это — "день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, что довелось пережить им". Он также выразил надежду, что когда-нибудь 9 мая будет Днем тишины — когда "мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками".В новой публикации в Instagram актер уточняет, что его слова о Дне тишины не имеют никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению Дня Победы: скорее это "ближе к израильскому Дню жертв холокоста". Сами же слова "нам нечего праздновать", ставшие причиной возмущения в Сети, относятся "к нам сегодняшним (послепослевоенным)" и подразумевают нашу вину перед нашими ветеранами, объясняет Виторган.По словам актера, ему нравится акция "Бессмертный полк" и не нравится парад, как не нравятся и все вариации на тему "можем повторить", публикация его коллегами в этот день своих фото со съемок в форме и слоган "Спасибо деду за победу". Все это, по его мнению, совершенно не соответствует самой сути этого дня.Тем временем мнение Виторгана прокомментировал в интервью ресурсу "Народные Новости" народный артист РСФСР Лев Лещенко, по словам которого "сейчас очень много разных точек зрения на этот счет". Как отмечать День Победы — личное дело каждого, и "если Виторган хочет скромно справлять, то это его право", говорит артист.В то же время нельзя ограничивать людей в эмоциях, уверен Лещенко: "Как люди хотят справлять, так пусть и справляют". И если для кого-то важна торжественная часть, для кого-то "просто важно порадоваться, что ты живешь на этом свете", добавил он.