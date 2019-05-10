Актер в ярости из-за журналистов. Максим Виторган заявил, его слова о Дне Победы они выдернули из контекста.

Актер в ярости из-за журналистов. Максим Виторган заявил,его слова о Дне Победы они выдернули из контекста.Артистразразился гневной отповедью в своем Instagram-аккаунте. МаксимВиторган признался, что простообомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы,призывает отказаться от празднования Дня Победы, потому что "нам праздноватьнечего".Муж Ксении Собчакоправдался тем, что журналисты сделали это сознательно. "Это мерзость. Чтобыувидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо бытьподлецом", – написал Максим Виторган в соцсети.Артист объяснил, чтоцитата "нам нечего праздновать" относится к современным россиянам и имеется ввиду наша вина перед ветеранами. При этом Максим Виторган подчеркнул, что емунравится акция "Бессмертный полк", а парад Победы не нравится."Не нравятся все разновидности "можем повторить",готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам,политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ!",– отметил Кроме того, неиспытывает симпатий он и к детям, одетым в военную форму, а также к коллегам,которые 9 мая выкладывают в соцсети свои снимки в военной форме со съемок вфильмах.Такжесчитает выражение "Спасибо деду за победу" пошлым и оскорбительным. "Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сутиэтого дня", – высказался артист.