Актер в ярости из-за журналистов. Максим Виторган заявил,
его слова о Дне Победы они выдернули из контекста.
Актер в ярости из-за журналистов. Максим Виторган заявил,
его слова о Дне Победы они выдернули из контекста.
Артист
разразился гневной отповедью в своем Instagram-аккаунте. Максим
Виторган признался, что просто
обомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы,
призывает отказаться от празднования Дня Победы, потому что "нам праздновать
нечего".
Муж Ксении Собчак
оправдался тем, что журналисты сделали это сознательно. "Это мерзость. Чтобы
увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть
подлецом", – написал Максим Виторган в соцсети.
Артист объяснил, что
цитата "нам нечего праздновать" относится к современным россиянам и имеется в
виду наша вина перед ветеранами. При этом Максим Виторган подчеркнул, что ему
нравится акция "Бессмертный полк", а парад Победы не нравится.
"Не нравятся все разновидности "можем повторить",
готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам,
политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ!",
– отметил Кроме того, не
испытывает симпатий он и к детям, одетым в военную форму, а также к коллегам,
которые 9 мая выкладывают в соцсети свои снимки в военной форме со съемок в
фильмах.
Также
считает выражение "Спасибо деду за победу" пошлым и оскорбительным. "Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути
этого дня", – высказался артист.