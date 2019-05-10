Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил в Кривом Роге могилу деда - участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского. Будущий глава Украины также напомнил об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом, добавив, что никто не имеет права эту победу приватизировать.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 9 мая посетил в Кривом Роге могилу деда — участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского. По словам Зеленского, сегодня — День благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил, благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое, за возможность родиться и жить.В своем сообщении в "Фейсбуке" Зеленский также напомнил об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом, добавив, что никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев.9 мая на Украине отмечают как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает ТАСС. Действующий президент Украины Петр Порошенко утром вместе с представителями правительства и духовенства возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке Вечной славы в Киеве.