На реализацию нового закона о социальной поддержке потребуется более 168 млн рублей
На реализацию нового закона о социальной поддержке потребуется более 168 млн рублей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил проработать вопрос увеличения соцподдержки жителям региона, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной, сообщила врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.
По распоряжению главы региона создана рабочая группа, которая рассмотрит меры социальной поддержки для граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Если закон будет принят, то на его реализацию потребуется не менее 168 млн рублей.
В бюджете Владимирской области на 2019 год эти средства не заложены, поэтому закон начнет действовать только в новом бюджетном периоде при условии финансирования.