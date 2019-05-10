На реализацию нового закона о социальной поддержке потребуется более 168 млн рублей

На реализацию нового закона о социальной поддержке потребуется более 168 млн рублейГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил проработать вопрос увеличения соцподдержки жителям региона, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной, сообщила врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.По распоряжению главы региона создана рабочая группа, которая рассмотрит меры социальной поддержки для граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Если закон будет принят, то на его реализацию потребуется не менее 168 млн рублей.В бюджете Владимирской области на 2019 год эти средства не заложены, поэтому закон начнет действовать только в новом бюджетном периоде при условии финансирования.