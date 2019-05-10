Минувшей ночью легковой автомобиль, двигаясь с высокой скоростью по Московской кольцевой автодороге, влетел под грузовик. Два человека, находящиеся в машине, погибли.

Минувшей ночью на Московской кольцевой автодороге погибли два человека.Инцидент произошел на 73 километре МКАД 8 мая: двигаясь по правой полосе с высокой скоростью водитель легкового автомобиля влетел под стоявший с аварийными световыми сигналами грузовик.Водитель и пассажир легковой машины погибли. О причине аварии не сообщается.