Сотрудники японской полиции задержали водителя, предположительно виновного в инциденте с участием туристического автобуса на острове Хонсю. По предварительной версии, во время стоянки на парковке, мужчина ушел, забыв включить ручной тормоз, в результате автобус с пожилыми туристами свалился с десятиметрового обрыва.

В пятницу, 10 мая, туристический автобус упал с обрыва в префектуре Гумма на японском острове Хонсю, сообщает ТАСС, со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей.Известно, что в автобусе находились 19 пассажиров в возрасте от 50 лет, направлявшиеся в поход по горам.По предварительной информации, водитель остановил транспортное средство на парковке и покинул его, не поставив на ручник.Автобус покатился и сорвался с площадки, упав с десятиметровой высоты.В результате инцидента пострадали 14 человек, состояние четырех травмированных оценивается как тяжелое.Сотрудники полиции уже задержали водителя.