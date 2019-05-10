Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с визитом в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. В пятницу, 10 мая, председатель нижней палаты прибыл в город Вольск. Вместе с главой региона Валерием Радаевым законодатель осмотрел городской парк, который в прошлом году открылся после масштабного благоустройства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с визитом в Саратовской области, которая входит в его избирательный округ. В пятницу, 10 мая, председатель нижней палаты прибыл в город Вольск. Вместе с главой региона Валерием Радаевым законодатель осмотрел городской парк, который в прошлом году открылся после масштабного благоустройства.Реконструкция началась в апреле 2017 года в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы. С учетом мнений горожан историко-культурный парк был создан фактически заново.Работы по его улучшению необходимо продолжать и дальше, сказал Володин. "Здесь должна играть музыка, появятся новые аттракционы, игровые площадки. Должно пройти год-два, чтобы газон и деревья укрепились, тогда это будет окончательно завершенный проект", – подчеркнул спикер. Он отметил, что если раньше на этом месте был заброшенный пруд, то теперь – красивый и современный парк.Вячеслав Володин заверил горожан, что развитие и благоустройство Вольска продолжится. Так, в скором времени планируется обустроить сквер рядом с набережной, которая будет соединена с городским парком пешеходной зоной. Работы планируется завершить до конца года, уточнил спикер Госдумы.Законодатель отметил высокую активность местного общественного совета. "Он состоит из людей, которые сопричастны к городским задачам, заинтересованы, чтобы любой проект был выполнен в срок", – сказал председатель нижней палаты.В Вольске Володин и Радаев посетили также местный краеведческий музей. Вместе с общественниками они обсудили вопросы реставрации здания.С соответствующей просьбой к спикеру Госдумы обратились местные жители. Из-за аварийного состояния здания восемь лет назад была приостановлена работа корпуса отдела истории.Председатель нижней палаты заявил, что будет заказана проектная документация для реставрации здания. По его словам, до принятия федерального бюджета проект должен будет пройти экспертизу, а работы начнутся с 2020 года."Если потребуется, привлечем дополнительные средства помимо федеральных. Главная цель – восстановить первоначальный вид здания и экспозиции музея", – подчеркнул Володин.В ходе поездки в Вольск были затронуты и вопросы здравоохранения. Володин и Радаев осмотрели здание старого роддома в историческом центре города. Ранее местные жители обращались к спикеру по вопросу нехватки медицинских кадров. Причина – отсутствие достаточных условий для молодых медиков.Председатель нижней палаты предложил реконструировать здание старого роддома в жилой дом для молодых врачей. В нем можно обустроить 24 комфортабельные квартиры.Работы планируется завершить к ноябрю, уточнил спикер. Рядом со зданием появится пешеходная зона к набережной.Говоря о мерах по поддержке специалистов, Радаев отметил, что принято решение об увеличении зарплат молодых врачей. Предоставление квартир начинающим специалистам и гарантированная оплата аренды жилья поможет решить проблему нехватки кадров, уверен Володин.