Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены резкие высказывания, вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней. Такие пояснения журналистам дала заместитель пресс-секретаря японского МИД Мицуко Шино.

Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней. Такие пояснения журналистам дала заместитель пресс-секретаря японского МИД Мицуко Шино."Может быть, речь идет о сложностях перевода. Резкие — для нас значит открытые, лицом к лицу, очень откровенные переговоры", — приводит слова японского дипломата ТАСС.Она сообщила также, что дата и место встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита российского лидера на саммит G20 в Осаке в июне пока уточняются. Саммит G20 в Осаке намечен на 28-29 июня.Как призналась ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона не поняла, что имел в виду Коно, когда сказал, что в ходе встречи с Лавровым дискуссия иногда доходила "до резких высказываний". Она предположила, что россияне и японцы имеют разное представление о "резких высказываниях".В ходе состоявшихся переговоров главы МИД России и Японии обсудили в том числе проблемы заключения мирного договора, а также размещения элементов ПРО США в Японии, что, как подчеркнул Лавров, создает угрозу безопасности РФ. Российский министр, кроме того, сообщил о планах дальнейших контактов между представителями двух стран.