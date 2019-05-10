Российский защитник Колорадо Эвеланш Никита Задоров, клуб которого завершил выступление в Кубке Стэнли, примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии. 24-летний россиянин согласился приехать на турнир и сыграть за национальную команду.

Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров, клуб которого завершил выступление в Кубке Стэнли, примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии. 24-летний россиянин согласился приехать на турнир и сыграть за национальную команду."Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде. Что касается сроков, то пока они неясны", – заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн, которого цитирует Чемпионат.com.Ранее руководство сборной России огласило расширенный список игроков для участия в чемпионате мира в Словакии. Свой стартовый поединок на турнире российские хоккеисты проведут 10 мая против команды Норвегии.