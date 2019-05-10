Российская теннисистка Вера Звонарева стала полуфиналисткой престижного турнира в Мадриде в парном разряде. Россиянка выступает в тандеме с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Российская теннисистка Вера Звонарева стала полуфиналисткой престижного турнира в Мадриде в парном разряде. Россиянка выступает в тандеме с представительницей Латвии Еленой Остапенко.В матче 1/4 финала турнира они обыграли румынский дуэт Ирину Марию Бару и Михаэлу Бузарнеску. Встреча завершилась по итогам двух сетов – 6:0, 6:3 в пользу российско-латвийской пары. Общая продолжительность матча составила ровно 1 час.Теперь за путевку в финал турнира Звонарева и Остапенко сыграют либо против чешского тандема Барбора Крейчикова – Катерина Синякова, либо против канадско-китайского дуэта Габриэла Дабровски – Сюй Ифань.Также отметим, что в полуфинал пробилась еще одна российская теннисистка – Вероника Кудерметова, которая в Мадриде выступает вместе с Галиной Воскобоевой из Казахстана. Они вышли в полуфинал, обыграв Анну-Лену Гренефельд (Германия) – Деми Схурс (Нидерланды). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.В полуфинале они сыграют с победителем пары Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Барбора Стрыцова (Чехия) – Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай).