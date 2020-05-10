В рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле российский боец смешанных единоборств, тяжеловес Алексей Олейник встречался с бразильцем Фабрисио Вердумом. Бой продлился все три раунда и завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей.

В рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле российский боец смешанных единоборств, тяжеловес Алексей Олейник встречался с бразильцем Фабрисио Вердумом. Бой продлился все три раунда и завершился победой 42-летнего россиянина раздельным решением судей.Бой россиянина с бразильцем должен был состояться еще в 2018 году, но тогда Фабрисио провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на два года. В своем предыдущем бою Вердум также уступил россиянину – на турнире UFC Fight Night 127 он был нокаутирован Александром Волковым.Теперь в активе Олейника, выступающего в смешанных единоборствах с 1996 года, 59 побед, 13 поражений и одна ничья, а на счету Вердума 23 победы и девять поражений.Напомним, главным боем турнира UFC 249 станет противостояние американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поспорят за пояс временного чемпиона UFC. Изначально турнир был запланирован на 18 апреля, а в главном бою должны были сойтись Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон.