Официально днем создания авиации российских спасателей принято считать 10 мая 1995 года, когда было образовано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.

Официально днем создания авиации российских спасателей принято считать 10 мая 1995 года, когда было образовано Государственное унитарное авиационное предприятие МЧС России.Сегодня в этой структуре работают более 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. Авиационно-спасательные центры ведомства находятся в Хабаровске, Красноярске, Жуковском, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а отдельные подразделения базируются в 24-х субъектах страны, сообщает телеканал "Россия 24".