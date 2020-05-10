Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. За прошедшие сутки число зараженных граждан резко увеличилось.

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. За прошедшие сутки число зараженных граждан резко увеличилось.Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, инфекцию подхватили еще 11 012 человек. Новые случаи заболевания выявили в 83 регионах России.Лидером по числу заразившихся остается Москва. В столице зарегистрировано 5 551 больных. На втором месте расположилась Московская область, где заболели 1 133 человека. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 414 инфицированными.Таким образом, за весь период заболели 209 688 человек. Количество выздоровевших граждан выросло до 34 306. Жертвами COVID-19 стали 1 915 пациентов.В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу инфицированных. На первом месте находятся США с 1 347 318 зараженными. Далее идут Испания и Италия, где зафиксировано 262 783 и 218 268 случаев соответственно.4 Май 2020 в 11:50 PDTНапомним, 6 мая президент Владимир Путин с главами регионов и членами правительства. Российский лидер уточнил, что решение об отмене карантина должно приниматься исходя из реальной ситуации на местах, а также с опорой на мнение экспертов.