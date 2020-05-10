Бессмертный полк уже давно стал международным. В этом году во всем мире, как и в России, из-за пандемии ограничены массовые акции. Но люди все равно находят способ почтить память своих близких, которые прошли войну.

"Бессмертный полк" уже давно стал международным. В этом году во всем мире, как и в России, из-за пандемии ограничены массовые акции. Но люди все равно находят способ почтить память своих близких, которые прошли войну.Если запрещены шествия, то будет митинг. Активисты "Бессмертного полка" в Кельне единственными во всей Германии добились права устроить праздничную акцию. Память о героических предках объединяет выходцев из бывших советских республик. Число участников ограничено — не больше 50 человек. Но среди них — живые свидетели войны и счастья Победы. Детские воспоминания пронесены через всю жизнь.В небе над Берлином — гигантское Знамя Победы. В предместье этого города в ночь на 9 мая 1945-го был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.В Трептов-парке послы России и других стран бывших советских республик возложили венки к мемориалу павшим советским воинам. Вслед за дипломатами к монументу Воина-освободителя потянулись жители Берлина с красными гвоздиками.На кладбище Пер-Лашез под Парижем отдали дань памяти тем, кто приближал Победу. Венки возложили к памятнику русским участникам движения Сопротивления. Пусть от маршей памяти в условиях пандемии пришлось отказаться, зато соцсети наполнились песнями военного времени.К марафону "Великие песни великой Победы" присоединяются знаменитости. Уругвайская актриса Наталия Орейро поет строки Булата Окуджавы из фильма "Белорусский вокзал". Звезда Голливуда, уроженка Киева Мила Йовович в день Победы опубликовала в инстаграме пост на русском. Она рассказала о своих родных, которые участвовали в войне.По пустынным улицам турецкой Алании едет агитавтобус. Эксклюзивный концерт для слушателей на балконах. Звучит заглавная песня дня. В Израиле 9 мая — государственный праздник. В год 75-летия Победы ветераны и представители молодежных движений даже в условиях эпидемии решили не нарушать традицию. В Австралии Бессмертный полк собрался у вечного огня в городе Перт. На груди одного из участников награды отца, участника высадки союзников в Нормандии.Бессмертный полк шагает по Камбодже. Сотрудники посольства в Пномпене с семьями возложили цветы к обелиску погибшим воинам, его установили год назад. В Конго из-за пандемии праздник в посольстве в Киншасе проходит в узком кругу, без соотечественников, которые традиционно в этот день приходят в дипмисиию. Но они присоединяются по видеосвязи, чтобы не прерывать традицию акции "Бессмертный полк".