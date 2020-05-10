Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк рассказал о матче, который запомнился ему отвратительным судейством. По мнению голландского специалиста, в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов между Челси и Барселоной рефери вел себя крайне подозрительно.

Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк рассказал о матче, который запомнился ему отвратительным судейством. По мнению голландского специалиста, в ответной полуфинальной игре Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной" рефери вел себя крайне подозрительно."Судейство в тот вечер было худшим из того, что случалось на моей памяти. Тогда единственный раз в жизни я подумал, что судью могли купить. Раньше к его работе не было никаких нареканий, а тут работа рефери меня очень удивила", – цитирует Хиддинка Ziggo Sport.Напомним, что ответную встречу 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной", которая состоялась в 2009 году, обслуживал норвежский арбитр Том-Хеннинг Эвребе. Арбитр тогда не увидел в паре эпизодов очевидную игру рукой футболистов "сине-гранатовых" в своей штрафной.Хиддинк в 2009 году возглавлял лондонский клуб. Игра с "Барселоной" завершилась со счетом 1:1. В первой встрече также была зафиксирована ничья – 0:0. За счет гола на чужом поле испанцы вышли в финал турнира.