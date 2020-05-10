Олимпийская чемпионка нашла объяснение, почему фигурное катание пользуется большой популярностью среди болельщиков. Оказывается, мастерство спортсменов не на первом месте во внимании народа.

Олимпийская чемпионка нашла объяснение, почему фигурное катание пользуется большой популярностью среди болельщиков. Оказывается, мастерство спортсменов не на первом месте во внимании народа.24-летняя гимнастка Маргарита Мамун решила сравнить, чем отличается ее вид спорта с фигурным катанием. На размышления спортсменку натолкнула недавняя новость о том, что Александра Трусова покинула тренера Этери Тутберидзе и ушла к Евгению Плющенко. Это событие стало одним из самых обсуждаемых на этой неделе.Мамун отметила, что людям интересны такие моменты так же, как и выступления фигуристов. "Там же переходы от тренера к тренеру, интриги, расследования", – сказала гимнастка. Еще одним фактором популярности фигурного катания Маргарита считает интригу, потому что в этом виде спорта на соревнованиях возникает большая конкуренция среди стран. "У нас (в гимнастике – Прим.ред.) все привыкли – золото, золото, золото", – считает спортсменка.Маргарита сожалеет, что публике по большому счету неинтересно, какая большая работа проделана перед соревнованиями. В случае, если гимнаст не выиграет золото, от него отвернутся болельщики и будут наблюдать за тем, кто его завоевал.Напомним, Маргарита Мамун одержала победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в многоборье. У нее в копилке 12 золотых медалей, которые она получила на чемпионатах мира и Европы. В 2017 году гимнастка завершила карьеру.11 Апр 2020 в 6:39 PDT