Борт, доставивший в республику жизненно важные медикаменты, забрал россиян в Москву. Об этом сообщило посольство в Венесуэле. Члены дипмиссии помогли нашим согражданам добраться до аэропорта со всех уголков страны. Правительство Венесуэлы предоставило нуждающимся россиянам временное жилье и обеспечило их бензином. На борту были также граждане Украины и Белоруссии — это родственники россиян и сотрудники российских компаний.

Борт, доставивший в республику жизненно важные медикаменты, забрал россиян в Москву. Об этом сообщило посольство в Венесуэле. Члены дипмиссии помогли нашим согражданам добраться до аэропорта со всех уголков страны. Правительство Венесуэлы предоставило нуждающимся россиянам временное жилье и обеспечило их бензином. На борту были также граждане Украины и Белоруссии — это родственники россиян и сотрудники российских компаний.Самолет арендован компанией, которая оплатила все расходы за перелет и пассажирское обслуживание. Посольство России в Венесуэле собирало наших граждан по всей стране, в общей сложности из 8 в том числе удаленных населенных пунктов, помогло добраться им до аэропорта, в частности, организовало доставку 13 граждан с острова Маргарита спецбортом, который был предоставлен правительством Венесуэлы, помогло обеспечить граждан бензином, некоторым нуждающимся россиянам предоставили жилье в Каракасе.Всего на борту ожидается около 80 пассажиров, в том числе граждане Белоруссии и Украины. Это, прежде всего, члены семей россиян, а также несколько сотрудников работающих здесь российских компаний."Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой транспортировке. Посольство со свой стороны доставляло наших граждан с разных уголоков Венесуэлы. Из 8 населённых пунктов. Большую помощь оказало нам Венесуэльское правительство, которое на правительственном самолёте доставило 13 российских граждан с острова Маргарита", — сообщил Сергей Мелик-Багдасаров, посол России в Венесуэле.