На Украине попытались замять празднование Дня Победы.

На Украине попытались замять празднование Дня Победы.Президент Зеленский цветы к Вечному Огню возлагает украдкой — пока не рассвело — и в полном одиночестве, будто стыдясь, что его увидят. Но объяснение по этому поводу заранее заготовлено."Мы не делаем из войны культа. И этот важный день не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях, потому что для чествования подвига каждого, кто приближал Победу, главное не громкость, а искренность", — считает Зеленский.А вот граждане страны сегодня даже в общественном транспорте в полный голос поют "День Победы" и собирают целые демонстрации. Но почти везде немедленно возникают столкновения с современными украинскими националистами.В Запорожье те срывают знамя Победы с проезжающей мимо машины из праздничного автопробега. Но полиция вступается за радикалов. Вспоминают, что в стране все же карантин и массовые мероприятия запрещены.В Одессе за несколько дней до этого о необходимости покинуть улицы жителям издевательски сообщали на немецком, а к памятнику Неизвестному матросу на набережной подтянулись потомки бандеровцев, но город-герой снова победил — участников "Бессмертного полка" оказалось в разы больше.Теперь уже становится очевидно, на чьей стороне власти, — полиция задерживает демонстранта по подозрению в ношении Георгиевской ленточки. Одесситы придумали вот такие ленты, и понятно, о чем речь, и ничего не нарушает. Советская символика в стране вне закона еще со времен предыдущего президента."Мы стали смотреть на историю Второй мировой войны не через российские кривые зеркала, а собственным беспристрастным взглядом. Украина оказалась ареной кровавого столкновения двух тоталитарных режимов — национал-социалистического и коммунистического", — сказал Петр Порошенко, экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность".И нынешний продолжает ту же политику: в Киеве людей сегодня под предлогом дезинфекции пытались не пускать к памятникам Великой Отечественной.Но всегда найдутся те, для кого это священный праздник. И ради этого они готовы полицейские кордоны преодолеть."Мы никому не дадим переписать историю. Для нас этот день всегда будет святым. И мы защитим и ветеранов, и тех, для кого память об этой Великой Победе в Великой Отечественной войне свята", — заявил Виктор Медведчук, сопредседатель оппозиционной платформы "За жизнь".Оппозиция обещает создать "Национальный фронт защиты исторической памяти", чтобы Великая Отечественная война, наконец, смогла занять в украинской истории подобающее место.