Руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что открытие детских садов начнется на втором этапе ослабления ограничений. Школы и вузы ..

Руководитель отдела клинических исследованийРоспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что открытие детских садов начнется на втором этапе ослабления ограничений. Школы и вузы возобновят свою работу на третьем этапе.При этом Руженцова отметила, что окончательное решение об открытии образовательных учреждений остается за руководителями субъектов и санитарными врачами. "Важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе", – подчеркнула она в интервью для сайта стопкоронавирус.рф.