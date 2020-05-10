Американский предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, выбрав для крепких выражений русский язык.

Американский предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, выбрав для крепких выражений русский язык. На своей странице в "Твиттере" Райх написал, что отношение Маска к своим работникам иллюстрирует капиталистический строй в его худшем проявлении и отметил, что бизнесмен угрожает лишить людей работы, "если ему не позволят рисковать их здоровьем".Комментируя этот твит, Маск перешел на русский язык и написал: "Идиот". Потом, правда извинился, но от его пояснений легче не стало, так как Маск уточнил обращение к экс-министру труда "я хотел сказать: "скучный идиот"". В комментариях под твитом подписчики запаслись виртуальным поп-корном, выложив соответствующие фото. Но продолжения интернет-перепалки пока не последовало.Ранее сообщалось, что американская компания Tesla, которой владеет Маск, переносит штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Техас и Неваду из-за разногласий с властями. Маску не разрешили возобновить производство на фоне карантинных ограничений. Tesla подала иск к санитарным чиновникам Калифорнии, ссылаясь на "конституционные свободы и здравый смысл". Производство на заводе в Калифорнии было остановлено 23 марта из-за распространения коронавируса.