Поющая хором День Победы страна вглядывается в лица Бессмертного полка, где все равны: и рядовые и генералы. В честь их подвига над Красной площадью - воздушный парад.

Поющая хором "День Победы" страна вглядывается в лица "Бессмертного полка", где все равны: и рядовые и генералы. В честь их подвига над Красной площадью — воздушный парад. И президент возлагает цветы к Вечному Огню от всех граждан страны, которые не могли сегодня это сделать. Сегодняшний День Победы — особенный. Таких в России еще не было. Но он доказывает то, о чем сказал Путин в Александровском саду: когда мы вместе, мы непобедимы.Считаные минуты до начала торжественной церемонии. Тишина такая, что слышно, как птицы поют. Отточено каждое движение.Величественный Александровский сад. Символ побед русского оружия. В руках у Владимира Путина — букет красных роз. Дань памяти тем, кто сражался за Родину и не вернулся с полей Великой Отечественной. Президент возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата и прямо из Александровского сада обращается к россиянам."Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим. А наше отношение к нему священно. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу Советского народа. Людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа", — подчеркнул президент.Героев сегодня чествуют и в миллионах семей, и у стен Кремля. Могила Неизвестного Солдата — архитектурный ансамбль, сооруженный в 1967 году в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, символ непреходящей скорби и боли."Здесь, у Кремлевской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит Вечный Огонь — память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит неизвестный солдат, мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины, героям, кто навеки стался в братских безызвестных могилах, под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы Днепра, Дуная, Вислы и Одера. Миллионы павших не увидели, не дождались Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны", — сказал Владимир Путин.Праздник со слезами на глазах, когда так важно побыть дома, с семьей, полистать фотоальбом, расспросить ветеранов или вспомнить тех, кого уже нет. Об этом недавно говорил и президент. Но исторический юбилей обязательно прогремит по всей стране."Мы обязательно, как обычно широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будут наш главный парад на Красной площади и народный марш "Бессмертного полка", марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной и живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас, с Днем Победы", — отметил глава государства.Военнослужащие роты почетного караула Президентского полка проходят маршем, пронося Знамя Победы — копию легендарной реликвии.У Кремлевской стены — география Победы. К стелам, на которых высечены имена городов-героев и городов воинской славы, глава государства возлагает красные гвоздики.В центре Москвы немноголюдно. В этом году программу торжеств пришлось скорректировать. Главное — здоровье людей. Но эпидемия не в силах перечеркнуть праздник. После памятной церемонии в Александровском саду торжественные мероприятия продолжились уже в Кремле.В годы Великой Отечественной немецкая авиация Кремль бомбила 8 раз, сбросив на него свыше полутора сотен снарядов. И потому сегодняшние кадры — напоминание о том, какую святыню сохранили для наших поколений защитники Москвы.На Соборной площади выстроены караулы Президентского полка. Перед началом праздничного марша глава государства с Красного крыльца наблюдает за построениями военнослужащих, а затем и сам направляется к трибуне.Путин поздравляет собравшихся, еще раз отмечая роль отечественных Вооруженных сил, о какой бы эпохе ни шла речь: "Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть- все планы по развитии армии и флота России будут выполнены, в этом не должно быть ни каких сомнений. Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляют, ведут вперед любовь к Отечеству и своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы. Слава нашему народу-победителю, слава доблестным Вооруженным силам России!"Полк марширует по брусчатке. Следом по Соборной площади проходит и кавалерийский почетный эскорт. Подковы у этих лошадей сделаны так, чтобы издавать особый звук при соприкосновении с брусчаткой. А военный оркестр задает ритм Великой Победы.