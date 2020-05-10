Что общего между Интернетом и пенисом?
1. Те, у кого он есть, весьма не хотели бы с ним расстаться.
2. Те, у кого он есть, считают тех, у кого его нет, низшими существами.
3. Те, у кого его нет, признают, что это штука неплохая, но не понимают,
почему вокруг него столько шуму.
4. Те, у кого его нет, не против его попробовать.
5. Он был задуман для передачи информации, существенной для сохранения
вида, а превратился в забаву.
6. Если не принять мер предосторожности, то от него можно подхватить
вирус.
еще анекдот!