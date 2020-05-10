10.05.2020

2020-05-10 19:15:03

Нацпроект «Экология» обновляет технику для защиты лесов во Владимирской области

В регионе продолжается реализация федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Приобретена новая лесохозяйственная и лесопожарная техника. Для Владлесхоза закуплено 10 тракторов и 12 лесопатрульных автомобилей УАЗ на общую сумму 31,3 млн рублей, планируется к поставке ещё 7 УАЗов, сообщил департамент лесного хозяйства.

Она позволит серьёзно улучшить мониторинг пожарной обстановки в лесах за счёт наземного патрулирования территории, а также дают возможность быстрее реагировать на возгоранияю И оперативно доставлять лесопожарную технику на место и ликвидировать пожар в первые сутки после его обнаружения.

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» было приобретено 23 единицы тракторов, машин и навесного оборудования на общую сумму 45 млн рублей.