Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы. Грандиозным зрелищем можно было полюбоваться в каждом округе города.

Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы. Грандиозным зрелищем можно было полюбоваться в каждом округе города.Пустая смотровая площадка Воробьёвых гор. Впервые вечером девятого мая здесь почти нет людей. Из-за пандемии выйти на улицы, чтобы посмотреть праздничный салют, было нельзя. Но атмосфера единства и праздника была: ровно в десять вечера в воздух взлетели огни, который каждый мог видеть на экранах своих телевизоров и из окон домов.Чтобы салют было видно из многих окон, купола фейерверков увеличили. Красные, голубые, золотые россыпи огней в диаметре превышали триста метров. Осуществляли запуск с земли военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Для этого они использовали специальные пусковые установки разного калибра, из которых в небо вылетели больше десяти тысяч фейерверков.10 минут беспрерывных залпов — за это время в небо над Москвой были выпущены больше 55 видов фейерверков. "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка" — у каждого своя уникальная форма лучей, скорость раскрытия и размер. На восьмой минуте салюта из них сложился российский триколор.В небо огни взлетали под звуковое сопровождение. Его обеспечили залпы пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Их разместили на Поклонной горе.И несмотря на то, что выйти на Поклонную гору и увидеть пушки вживую в этот Юбилей Победы было нельзя, каждый смог услышать их звук у себя дома и поблагодарить ветеранов за то, что спустя семьдесят пять лет эти артиллерийские установки если и стреляют, то только вхолостую.