В указ о режиме повышенной готовности во Владимирской области внесли изменения.

Требования не покидать место проживания во Владимирской ообласти теперь не распространяется на деятельность органов Минобороны России, а также на нотарисуов и адковатов.Об этом сообщает администрация региона. В указ губернатора Владимира Сипягина о режиме повышенной готовности внесли соответствующие изменения.Ранее ограничения не действовали на оказание медицинской помощи, работу правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и ЧС, Роспотребназдора и др. в части действий, направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.