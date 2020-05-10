В понедельник, 11 мая, состоится новое совещание Владимира Путина по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник, 11 мая, состоится новое совещание Владимира Путина по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как отметил представитель главы страны, в ходе заседания будет обсуждаться возможность продления режима самоизоляции после 12 мая. Другие подробности предстоящего совещания Владимира Путина не раскрываются.Отметим, что первоначально для борьбы с распространением коронавируса была объявлена нерабочей неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого режим самоизоляции продлили до 30 апреля, затем – до 11 мая.Напомним, 6 мая состоялосьс главами регионов и членами правительства. В ходе заседания с докладом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она озвучила поэтапный план отмены карантина в России.На первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, возобновят работу объекты торговли ограниченной площади. Второй этап предполагает открытие объектов сферы услуг большей площади, вновь начнут работать детские сады.10 Май 2020 в 1:45 PDTНа третьем этапе планируется открытие парков, скверов, гостиниц, всех образовательных учреждений, а также предприятий общественного питания. При этом, как подчеркнула Анна Попова , граждане будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.