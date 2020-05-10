Александр опубликовал снимок Федора в своем инстаграм-аккаунте. Он поделился с поклонниками, почему он восторгается режиссером.

Александр опубликовал снимок Федора в своем инстаграм-аккаунте. Он поделился с поклонниками, почему он восторгается режиссером.В День Победы Федор Бондарчук празднует день рождения. Ему исполнилось 53 года. По этому случаю режиссер получил множество поздравлений, некоторые знаменитости решили сделать это публично. Например, актер Александр Петров, который сыграл в фильмах Бондарчука "Притяжение" и "Вторжение", поделился своими размышлениями по поводу феномена режиссера.Петров выложил в свой инстаграм-аккаунт его снимок, под которым написал, что Федор – особенный человек. Актер не старается вознести режиссера перед всеми, он просто считает, что у Бондарчука другая энергия, и таких личностей больше не найти. "Нет похожих. При этом доброта и свет. Доброта и свет", – высказался Александр. Также актер пожелал Федору здоровья и счастья.В комментариях отметилась журналистка Ксения Собчак. Она согласилась со словами Петрова и выразила любовь к режиссеру. Поклонники присоединились к поздравлениям. Однако некоторые подписчики не согласились со словами актера, отметив, что фильмы у режиссера не такие уж и хорошие.15 Фев 2020 в 6:56 PST