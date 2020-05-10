В Волховском районе Ленинградской области автомобиль ВАЗ сбил на автодороге лося. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

В Волховском районе Ленинградской области автомобиль ВАЗ сбил на автодороге лося. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще трое получили травмы различной степени тяжести.Погибший – водитель автомашины 1992 года рождения, передает ТАСС. Находившаяся в машине женщина получила тяжелые травмы, еще двое пассажиров — девочки 2004 и 2005 годов рождения — госпитализированы с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.