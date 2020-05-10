Злоумышленник просил у водителей такси в долг денежные средства под предлогом помощи его брату, которого якобы только что задержали полицейские...

Оперативники Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино задержали 37-летнего приезжего по подозрению в совершении серии мошенничеств в отношении водителей такси.В территориальный отдел полиции в течение нескольких месяцев поступили заявления от мужчин, работающих в такси, о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Они сообщили, что к ним в машину садился неизвестный мужчина и просил довезти по указанному адресу. По дороге пассажиру звонили на мобильный телефон. После разговора он просил у заявителей в долг денежные средства под предлогом помощи его брату, которого якобы только что задержали полицейские. Неизвестный обещал вернуть деньги по приезде домой, выходил из машины и скрывался в неизвестном направлении. У двоих водителей злоумышленник также забрал мобильные телефоны под предлогом совершения звонка.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на проспекте Андропова. Им оказался 37-летний приезжий, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние. Похищенными денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.Следственными органами ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на причастность задержанного к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18