Сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в полицию утром 10 мая.

10 мая 2020 года в ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одной из местных деревень тела мужчины с огнестрельными ранениями. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.В ходе совместной работы сотрудников УУР УМВД России по Владимирской области, ОМВД России по Меленковскому району и представителей следственных органов установлена личность погибшего мужчины, 1988 г.р., и предполагаемого подозреваемого, который скрылся с места происшествия.В течение нескольких часов в непрерывном режиме правоохранители проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, отрабатывали местность, где было совершено преступление, а также адреса, по которым мог находиться подозреваемый.Ориентировки с данными злоумышленника были направлены во все близлежащие регионы.В результате проделанной работы около 13 часов 10 мая подозреваемый, житель Владимира 1981 г.р., передвигавшийся на автомобиле, был задержан на территории соседней области сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, получившими сведения от коллег из Владимирской области.По данному факту СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции организованы мероприятия по доставлению подозреваемого на территорию Владимирской области для дальнейшей передачи следственным органам.