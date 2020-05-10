Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы.

Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы. Погиб один человек.Помещения проветривают, передает ТАСС.Эвакуированы 300 человек. Проводится эвакуация аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования, передает "Интерфакс". Пожарные и медперсонал проходят дезинфекцию. После пожара за медицинской помощью обратились четыре человека.По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат реанимации на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).В горевшем корпусе лежали более 100 пациентов с коронавирусом. Погибшая — женщина, находившаяся на искусственной вентиляции легких.