Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы.
Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном корпусе больницы Спасокукоцкого на севере Москвы. Погиб один человек.
Помещения проветривают, передает ТАСС.
Эвакуированы 300 человек. Проводится эвакуация аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования, передает "Интерфакс". Пожарные и медперсонал проходят дезинфекцию. После пожара за медицинской помощью обратились четыре человека.
По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат реанимации на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В горевшем корпусе лежали более 100 пациентов с коронавирусом. Погибшая — женщина, находившаяся на искусственной вентиляции легких.