Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Джастине Гэтжи, который досрочно победил Тони Фергюсона и теперь может встретиться с россиянином.

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Джастине Гэтжи, который досрочно победил Тони Фергюсона и теперь может встретиться с россиянином."В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься, то тебе конец, – написал Хабиб в Instagram. – Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем"Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 9 Май 2020 в 11:18 PDTГэтжи получил пояс временного чемпиона UFC, после того, как секунданты Фергюсона остановили поединок в пятом раунде. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб осенью подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи.Для 31-летнего Дастина эта победа стала 22-й в карьере. На счету Хабиба 28 боев, в которых он одержал 28 побед.