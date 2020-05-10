Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт анонсировал титульный поединок для российского бойца смешанных единоборств в легчайшем весе Петра Яна.

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт анонсировал титульный поединок для российского бойца смешанных единоборств в легчайшем весе Петра Яна."Скоро будет определен новый чемпион UFC. Петр Ян будет драться за вакантный титул, – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 249. – Против кого? Организаторы выяснят это на следующей неделе".Ранее поясом владел американец Генри Сехудо, который досрочно победил соотечественника Доминика Круса, после чего объявил о завершении карьеры, а его титул стал вакантным.Напомним, у Яна, одержавшего все шесть побед под эгидой UFC, запланирован бой против первого номера организации в легчайшем весе бразильца Марлона Мораеса. Бой должен пройти в Нур-Султане 13 июня 2020 года.