Юлия Савичева редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно певица все же сделала исключение. Она раскрыла тайну рождения дочери.

Юлия Савичева редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно певица все же сделала исключение. Она раскрыла тайну рождения дочери.Финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2" рассказала, что ей часто снятся вещие сны. Они предупреждают певицу о событиях, которые могут произойти в ее семье. Так, Юлия Савичева заранее знала день рождения своей дочери.Также во время беременности артистка часто видела во сне свою умершую бабушку. "Она словно предостерегала меня от чего-то, показывая правильное направление. Это очень помогало уже наяву", – поделилась Юлия Савичева в колонке для журнала HELLO!.В честь рождения дочери Ани певица с мужем сделали татуировки. У Александра Аршинова – татуировка в виде инициалов Ани с цифрой "14". "Эскиз своей татуировки я придумала сама и теперь на моем запястье – три буквы "А", написанные единым символом", – добавила знаменитость.7 Май 2020 в 10:17 PDTНапомним, в 2014 году вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. Они долго мечтали о ребенке, однако первая беременность закончилась выкидышем. Трагедия привела к разладу в семье. Однако в конце концов супруги смогли преодолеть трудности, и в июле 2017 года впервые стали родителями.