В день 75-летия великой Победы свое обучение завершили выпускники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России. Дипломы им вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В день 75-летия великой Победы свое обучение завершили выпускники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России. Дипломы им вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Глава оборонного ведомства напомнил, что в разное время в академии получили образование тысячи офицеров, из ее стен вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей. По его словам, военная академия — уникальное место, где готовят элиту военного дела."В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение. Здесь проводится масштабная научно-исследовательская работа по широкому спектру актуальных проблем военного строительства, обеспечению обороноспособности и безопасности страны. В образовательном процессе успешно используется боевой опыт в борьбе с международным терроризмом. В разные времена в этих стенах получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе, из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного сотрудничества". – отметил Сергей Шойгу.Всего в России в честь юбилея Победы офицерские выпускные прошли в 36-ти вузах Министерства обороны — от Калининграда до Владивостока, напоминает телеканал "Россия 24". Дипломы получили выпускники Военной академии ракетных войск стратегического назначения, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова, Рязанского воздушно-десантного училища. Выпускникам Нахимовского училища торжественно вручили дипломы, погоны и кортики. Завершили обучение и выпускники Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.