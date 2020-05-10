В заключительном туре Кубка наций по шахматам сборная России встречалась с командой Индии. Российские шахматисты взяли верх над соперником со счетом 2,5:1,5, заняв итоговое четвертое место на онлайн-турнире.

В заключительном туре Кубка наций по шахматам сборная России встречалась с командой Индии. Российские шахматисты взяли верх над соперником со счетом 2,5:1,5, заняв итоговое четвертое место на онлайн-турнире.За нашу команду выступили Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев и Ольга Гиря. Сантош Видит, Башкаран Адхибан, Пентала Харикришна и Хампи Конеру сыграли за сборную Индии.В других встречах дня американцы победили китайцев, а команды Европы и "остального мира" поделили очки.Таким образом, в финале турнира, который пройдет 10 мая, встретятся сборные США и Китая. Российские шахматисты, набрав восемь очков, заняли четвертое место на турнире.