Из-за праздничных новостей тема коронавируса ушла с первых строк, но по-прежнему актуальна. В России за сутки выявлены более 10 тысяч случаев. Общее число инфицированных приблизилось к 200 тысячам.

Из-за праздничных новостей тема коронавируса ушла с первых строк, но по-прежнему актуальна. В России за сутки выявлены более 10 тысяч случаев. Общее число инфицированных приблизилось к 200 тысячам. Проведены более 5 миллионов тестов. В Роспотребнадзоре назвали главное отличие коронавируса от гриппа – COVID-19 поражает не верхние дыхательные пути, а легкие и капилляры, поэтому ухудшение наступает столь резко на пятый-седьмой день болезни.Так горячо после месяца в больнице встречают дома Рамилю Анянову. Жительница Уфы — одна из 30 тысяч россиян, уже излечившихся от коронавируса. Но болезнь протекала тяжело. "Я начала задыхаться, воздуха не хватало, онемели руки и челюсть. И тогда мне принесли кислород, я подышала недолго и уснула резко", — вспоминает Анянова.И это только один пациент ,которому понадобилась экстренная помощь. В клинике при Башкирском медуниверситете пациентов с COVID-19 уже 70."Большинство пациентов — в стабильном состоянии. На фоне лечения у них отмечаются улучшения, то есть эту болезнь лечить можно", — отметил Антон Тюрин, старший врач клиники.В больнице для пациентов с коронавирусом сегодня оказалась и Нюта Федермессер — основательница фонда помощи хосписам "Вера". Недавно она работала в Нижнем Новгороде – проверяла, как защищены интернаты для пожилых людей. Вернувшись, почувствовала недомогание."Стресс, усталость и этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких — начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", — рассказала Федермессер.Специально оборудованных палат в стране с каждым днем все больше. В Хабаровске под борьбу с вирусом переоборудовали один корпус краевой больницы и полностью 11-ю горбольницу.А вот в родильное отделение больницы Комсомольска-на-Амуре поступила женщина без симптомов, но, как потом оказалось, инфицированная. От нее вирус передался двум врачам и еще пяти пациентам.Иногда сокращать излишние контакты помогает телемедицина. Врач из томской инфекционной больницы описывает ситуацию анестезиологу и фармакологу — и консилиум принимает решение. Но без людей в красных зонах все равно не обойтись.В Нальчике коллегам-профессионалам помогают студенты медвузов. Знаний у них достаточно — нужен лишь специальный инструктаж. Отбирают только тех, кто добровольно согласен бороться с вирусом.Нижегородская область по количеству инфицированных — четвертая в стране. Для каждого выхода из дома там нужен специальный QR-код. Теперь его обладатели в некоторых магазинах Нижнего Новгорода маски могут получать бесплатно.И, конечно, в городах России постоянно идет дезинфекция. Массово улицы, площади, парки и вокзалы обрабатывали сегодня в Новосибирске. Бойцам МЧС помогали и добровольцы из студенческих отрядов.