Корейские рыболовы на деревянной лодке с мотором совершали опасные маневры перед российским грузовым судном, а затем пошли на таран.

Корейские рыболовы пошли на таран российского грузового судна на деревянной лодке с мотором. Один из мореходов снял происшествие на видео.Инцидент произошел в начале мая в водах Японского моря. По словам очевидцев, корейские рыболовы, чтобы защитить свои сети от крупных кораблей, нередко идут на отчаянные меры, бросаясь на своих лодках под суда и пытаясь изменить таким образом их курс.Обычно во время подобных маневров у одной из сторон не выдерживают нервы, и до столкновений не доходит, однако в этот раз корейская лодка врезалась в борт российского судна.В результате столкновения грузовой корабль, имеющий прочный металлический корпус, повреждений не получил, а лодка с кричащими рыболовами шустро отплыла в сторону.Официальная информация об инциденте не поступала.