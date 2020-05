Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в рамках главного карда турнира UFC 249 в американском городе Джексонвилл победил Жаирзиньо Розенструйка из Суринама.

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну в рамках главного карда турнира UFC 249 в американском городе Джексонвилл победил Жаирзиньо Розенструйка из Суринама.Бой не продлился и 20 секунд – Нганну отправил соперника в нокаут. Таким образом, Фрэнсис одержал четвертую победу кряду, а Розенструйк потерпел первое поражение в карьере.Calling out Francis Ngannou is probably a bad idea. #UFC249 pic.twitter.com/P49DrwH8rh— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) May 10, 2020Добавим, что в рамках турнира Энтони Петтис и Дональд Серроне провели бой-реванш, который продлился все три раунда и завершился четвертым поражением "Ковбоя" единогласным решением судей.Также Кэлвин Каттар одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Джереми Стивенсом, а россиянин Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.Напомним, главным боем турнира UFC 249 станет противостояние американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые поспорят за пояс временного чемпиона UFC. Изначально турнир был запланирован на 18 апреля, а в главном бою должны были сойтись Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон.