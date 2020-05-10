10.05.2020

2020-05-10 11:45:05

Умерли два человека с коронавирусом во Владимирской области

Информацию об общем количестве скончавшихся за все время подтвердил пресс-релиз обладминистрации.

В нем, в частности, сказано: "За период наблюдения отмечено 15 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Версия 5 (08.04.2020)» окончательный патологоанатомический диагноз формулируется в соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества патологоанатомов после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных исследований".